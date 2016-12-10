В Испании утверждают, что "Мерседес" ведет переговоры с Сайнсом

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс является одним из претендентов на вакантное место в "Мерседесе" на сезон-2017, информирует Autosport. По данным AS, немецкая команда уже провела предварительные переговоры с менеджментом 22-летнего испанца и даже сделала ему предложение. Однако у сделки есть две больших преграды. Во-первых, у Сайнса есть действующий контракт с "Ред Буллом" до конца 2017 года, который помешал ему перебраться в "Рено". Во-вторых, подписав Сайнса, "Мерседес" покажет, что молодежная академия пилотов немецкой команды существенно уступает программе "Ред Булла".

Напомним, что после завоевания чемпионского титула Нико Росберг объявил о завершении карьеры в "Формуле-1". Приоритетным для "Мерседеса" вариантом был Фернандо Алонсо, однако его менеджер Флавио Бриаторе заявил, что 35-летний испанец будет соблюдать контракт с "Маклареном" на сезон-2017. На данный момент очевидным фаворитом на место в "Мерседесе" считается 22-летний Паскаль Верляйн.