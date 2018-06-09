В "Хаасе" призывают пилотов не разбивать машины из-за нехватки запчастей

Директор "Хааса" Гюнтер Штайнер признался, что у его команды проблемы со свободными запчастями. По его словам, к "Гран-при Канады" не успели изготовить запчасти в необходимом количестве, потому что велась работа над обновлением машины.

– Ситуация довольно сложная, – цитирует F1i Штайнера. – В последнее время у нас были определенные инциденты, и это не улучшает положение. Мы планировали вносить изменения в болид к Канаде. Поэтому не производили новые копии запчастей. И их у нас попросту нет. Так что хочу призвать своих гонщиков: ни в коем случае не разбивайте машину!