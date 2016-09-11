В "Хаасе" поставили цель опередить "Торо Россо"

Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер надеется, что команде удастся опередить "Торо Россо" в сражении за седьмое место в Кубке конструкторов. За семь этапов до конца сезона-2016 американская конюшня уступает 17 очков своим ближайшим соперникам.

– Мы постараемся догнать "Торо Россо", – цитирует Autosport Штайнера. – Необходимо ставить цели. Слишком просто говорить: "Мы учимся и не ставим никаких реальных задач". Наша цель – попытаться догнать "Торо Россо". Это было бы фантастическим достижением, но сделать это будет довольно трудно, так как если у пяти первых команд не возникает проблем, попасть в топ-10 бывает непросто. Кроме того, финиш на десятом месте приносит всего одно очко. Сейчас мы отстаем на 17 баллов или около того, но мы сделаем все возможное.

В последних трех гонках мы были быстрее них, и это вполне очевидно, если взглянуть на результаты. Мы добились хорошего прогресса. Но проблема заключается не в том, что нужно опередить "Торо Россо". Для того, чтобы набрать очки, мы должны опередить другие команды, и это самое сложное.