В "Хаасе" объяснили применение командной тактики в Сингапуре

Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер объяснил, почему была применена командная тактика в гонке "Гран-при Сингапура". Во время заезда из боксов попросили Кевина Магнуссена пропустить Ромена Грожана вперед.

– Здесь нет фаворитизма, – цитирует F1i Штайнера. – Кевин и Ромен – равные пилоты. Но во время гонки мы можем принимать некоторые решения, основываясь на телеметрии и стратегии. Мы обсудили это с пилотами и все прояснили. Это все было сделано во благо команды.

В итоге Грожан финишировал девятым, а Магнуссен не завершил гонку.