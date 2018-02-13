В "Хаасе" не видят, кто из американских пилотов мог бы выступить в "Формуле-1"

Владелец команды "Хаас" Джин Хаас считает, что пока рано привлекать американских пилотов. В 2018 году за "Хаас" будут выступать Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.

– Я верю в американских гонщиков, в моей команде в NASCAR были и есть хорошие пилоты, которые многое выигрывали, – цитирует L’Equipe Хааса. – Уверен, что есть американские пилоты, которые могут выступить в "Формуле-1". Но мы еще не готовы к этому. Для нашей развивающейся команде было бы слишком сложно давать время неопытному гонщику. Нам нужно еще прогрессировать. Мне кажется, что в прошлом году наши пилоты были лучше, чем наши машины. Так что необходимо расти. Мы не отказываемся от американских пилотов, но нужно оценивать их уровень.