21:37 13 февраля | Формула-1

В "Хаасе" не видят, кто из американских пилотов мог бы выступить в "Формуле-1"

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Владелец команды "Хаас" Джин Хаас считает, что пока рано привлекать американских пилотов. В 2018 году за "Хаас" будут выступать Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.

– Я верю в американских гонщиков, в моей команде в NASCAR были и есть хорошие пилоты, которые многое выигрывали, – цитирует L’Equipe Хааса. – Уверен, что есть американские пилоты, которые могут выступить в "Формуле-1". Но мы еще не готовы к этому. Для нашей развивающейся команде было бы слишком сложно давать время неопытному гонщику. Нам нужно еще прогрессировать. Мне кажется, что в прошлом году наши пилоты были лучше, чем наши машины. Так что необходимо расти. Мы не отказываемся от американских пилотов, но нужно оценивать их уровень.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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КолобокКолобков

Ну я думаю Росси смотрелся всяко не хуже Магнуссена...\но честно- мне вообще плевать на эту команду...

22:45 13 февраля

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