В "Форс Индии" подтвердили вероятный уход Окона в 2018 году. На его место претендует Квят?

Операционный директор "Форс Индии" Отмар Зафнауэр признал, что команда может потерять Эстебана Окона после 2018 года. На этом фоне появились слухи о том, что ушедший из системы "Ред Булла" Даниил Квят может следующий год провести в качестве резервного пилота "Форс Индии" с перспективой стать основным с 2019 года.

– Мы вынуждены будем освободить Окона после 2018 года, – цитирует F1Today Зафнауэра. – Это гонщик системы "Мерседеса". Они вложили много средств в развитие его карьеры, поэтому имеют на него права. Да и мы не хотим лишать его возможности выступать за топ-команду с шансами на чемпионство.