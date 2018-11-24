В "Форс Индии" назвали лицемерием поведение "Хааса"

Глава "Форс Индии" Отмар Сафнауэр раскритиковал "Хаас" за попытку оспорить законность участия британской команды в чемпионате "Формулы-1". Американская команда подала жалобу в ФИА, ссылаясь на то, что сменившая летом юридическое лицо и собственника "Форс Индия" не имеет права пользоваться конструкторскими наработками прежней "Форс Индии". Стюарды жалобу отклонили.

– Я не понимаю, чего добивался "Хаас", говоря о попытке добиться равенства, – цитирует Autosport Сафнауэра. – Мы разрабатываем и делаем больше своих деталей, чем многие другие команды. Возможно, в сто раз больше, чем "Хаас". Ирония и лицемерие видны в их протесте. Они говорят, что мы не конструкторы, но это не так. Они говорят, что мы не делали эти детали, которые используем. Постойте! А где же работают все конструкторы и инженеры, делавшие болид "Форс Индии"? Угадайте. У нас, в "Форс Индии".

В правилах говорится, что конкуренты не могут пользоваться одинаковыми разработками. В нашем случае это правило соблюдено. Если вы берете детали не у участника "Формулы-1", нарушения нет. "Хаас", кстати, тоже этим пользуется. Он сам не проектирует детали шасси, а покупает их у "Даллары". Это разрешено. И мы взяли детали у той "Форс Индии", которой больше не существует. Если бы у нас в чемпионате было 11 команд с двумя "Форс Индиями", тогда да, мы бы нарушали правила.