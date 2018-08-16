В "Формуле-Е" ждут Алонсо

Генеральный промоутер "Формулы-Е" Алехандро Агаг ждет Фернандо Алонсо в своей гоночной серии. Ранее 37-летний пилот "Макларена" заявил, что после окончания сезона покинет "Формулу-1".

– Фернандо хочет оставить свой след в автоспорте, причем не только в "Формуле-1", – цитирует F1i Агага. – После гонок на выносливость и IndyCar он мог бы перейти в "Формулу-Е", которая олицетворяет будущее автоспорта. Мы будем рады его видеть, для нас будет честью принять Алонсо. Думаю, ему это интересно. Он мне много вопросов задавал про "Формулу-Е" и уже достаточно о ней знает.