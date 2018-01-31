В "Формуле-1" отказались от грид-герлз

Руководство "Формулы-1" приняло решение отказаться от многолетней традиции использования грид-герлз. Как информирует официальный сайт "Королевских гонок", это решение относится и ко всем остальным сериям, которые проходят в рамках "Нран-при" - к "Формуле-2" и GP3.

По словам коммерческого директора "Формулы-1" Шона Братчеса, "за последний год был рассмотрено ряд вопросов, которые необходимо было обновить, чтобы лучше соответствовать нашему видению этого великого спорта". По его словам, практика использования грид-герлз не соответствует ценностям бренда и явно противоречит современным социальным нормам. Братчес подчеркнул, что в "Формуле-1" не считают подобную практику подходящей для чемпионата и болельщиков- как старых, так и новых - по всему миру.