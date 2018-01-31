В "Формуле-1" отказались от грид-герлз

Руководство "Формулы-1" приняло решение отказаться от многолетней традиции использования грид-герлз. Как информирует официальный сайт "Королевских гонок", это решение относится и ко всем остальным сериям, которые проходят в рамках "Нран-при" - к "Формуле-2" и GP3.
По словам коммерческого директора "Формулы-1" Шона Братчеса, "за последний год был рассмотрено ряд вопросов, которые необходимо было обновить, чтобы лучше соответствовать нашему видению этого великого спорта". По его словам, практика использования грид-герлз не соответствует ценностям бренда и явно противоречит современным социальным нормам. Братчес подчеркнул, что в "Формуле-1" не считают подобную практику подходящей для чемпионата и болельщиков- как старых, так и новых - по всему миру.
КолобокКолобков
Вы поймите одно. Это всё делается очень хитро. Вот к примеру сериалы. Ну многие же любят к примеру "Бруклин 9-9" ? Хороший сериал, без базара. А кто там шеф полиции ? Да,верно, голубенький. Или вот "Теория большого взрыва". Главный актер недавно обручился с мужчиной...Вы поймите- на каком-то уровне МЫ это уже принимаем. Я (!!!) люблю сериал Бруклин 9-9, люблю ту же Теорию...Но это я как обыватель люблю, а с проф. точки зрения для меня очевидно, что нас подкармливают. И уже подкормили достаточно, поверьте! Нам внушали , что это всё НОРМАЛЬНО. Что так и должно быть. Теперь пути назад нет. Ничего уже не изменить. Повозмущаться для вида конечно стоит, но не более...
22:34
savelki
ппц
17:50
Джерри. Без Тома.
А вообще, печально всё это. Не верилось, что отменят. Тефтель теперь совсем загрустит.
17:23
Джерри. Без Тома.
Radej нынешние пендосские владельцы быстро превратят ее в стандартный американский продукт со всеми его шоу-элементами ================ так ведь как раз в американском спорте на любительском уровне и приняты все эти девахи, прыгающие в перерывах и трясущие этими цветными штуками.))) Группы поддержки которые.
17:22
Гаттузо Крут!!!!!!#!
педики рулез. Грустно. ТП везде в почете. Лопырева не даст...мне....соврать. А жаль. Хотя я не отчаиваюсь. Шансы есть всегда.
17:06
Radej
Мда, формуле какой мы ее знали, приходит конец. И если при Эклстоуне это не было так ярко выражено и стремительно, то нынешние пендосские владельцы быстро превратят ее в стандартный американский продукт со всеми его шоу-элементами, толерантностями, "социальными нормами" и прочей вшивой требухой.
17:05
alex-ls
будут грид-блек-бойз
17:04
inachipoch
С 2018 года в Ф-1 ,соответствуя "современным социальным нормам", будут использоваться грид-бойз. Такие симпатичные бойз.
17:00
Azamat_81
Нран-при это что-то новенькое
16:55