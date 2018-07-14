В "Формуле-1" обсуждается расширение очковой зоны

На заседании стратегической группы по развитию "Формулы-1" обсуждалась идея расширения очковой зоны, сообщает Sport1. Сейчас баллы в зачет получают только пилоты, которые финишировали в первой десятке. По данным источника, на заседании рассматривался вариант с начислением очков первым 15 пилотам. Однако гонщик "Макларена" Фернандо Алонсо не фанат такой идеи.

– Лучшие пилоты свои очки всегда набирают, поэтому для кого-то из остальных даже набрать два очка будет отличным достижением, – отметил испанец. – Я помню, когда Бьянки стал девятым в Монако и набрал очки. Это было похоже на чудо. Такие моменты красят "Формулу-1".