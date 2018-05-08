В FIA оставили без изменений штраф Сироткина за аварию в Баку

Международная автомобильная федерация (FIA) решила не изменять меру наказания российского пилота команды "Уильямс" Сергея Сироткина. Ранее спортсмен попал в аварию на Гран-при Азербайджана в Баку и был вынужден прекратить гонку.

Как сообщает Motorsport.com, федерация не нашла оснований для пересмотра своих решений, вынесенных по итогам гонки, а также не стала накладывать новых наказаний. Ранее "Уильямс" подал апелляцию на решение стюардов оштрафовать россиянина. В британском коллективе указывали на непоследовательность решений, так как не были наказаны за контакт Эстебан Окон и Кими Райкконен.

- Судьи единогласно решили, что не было представлено каких-либо новых и существенных обстоятельств, которые могли бы повлиять на решение по названным эпизодам, - говорится в тексте решения.

В отношении столкновения Сироткина с Пересом было отмечено, что в этом случае одна машина врезалась в другую сзади. Это не было похоже на другие инциденты по ходу первого круга, когда машины располагались параллельно. Штраф был схож с теми, что назначался за аналогичные столкновения в прошлом, а назначенное наказание последовательно является минимальным за подобные эпизоды.

Также оставлены без удовлетворения и другие апелляции "Уильямс" по прошедшей гонке.

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