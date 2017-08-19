В "Феррари" рассчитывают избежать штрафов за замену компонентов двигателя

Технический директор "Феррари" Маттиа Бинотто надеется, что команде удастся избежать штрафов для пилотов. Себастьян Феттель и Кими Райкконен уже использовали по четыре системы турбонаддува, поэтому новая замена приведет к штрафу в 10 мест для них.

– Мы очень внимательно следим за ситуацией с турбонаддувом, – цитирует F1i Бинотто. – В начале сезона нам не повезло, пришлось быстро провести несколько замен. Но надежность повысилась, поэтому рассчитываем не превысить квоту до конца сезона. Между нами и "Мерседесом" продолжается гонка за развитие. Надежность будет играть важную роль.