В ближайшие годы может появиться ночная гонка в Лас-Вегасе

Генеральный директор компании Liberty Media Грег Маффей считает, что в ближайшие годы в "Формуле-1" должна появиться ночная гонка в Лас-Вегасе. Напомним, компания к концу года завершит приобретение прав на бренд "Королевских гонок".

– Мне нравится идея ночного "Гран-при" в Лас-Вегасе, – цитирует Motorsport Маффея. – Конечно, существует предел по количеству гонок в сезоне. И все же мы должны ждать увеличения числа гонок. Всем это должно быть на руку: больше гонок – больше денег у ФИА, что повысит доход команд и "Формулы-1" в целом.