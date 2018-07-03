В 2019 году сезон в Формуле-1 начнется 15-17 марта

Сезон 2019 года в Формуле-1 будет стартовать 15-17 марта, когда пройдет "Гран-при Австралии".

Соответственно, гонка на "Гран-при Австралии" состоится 17 марта. Как сообщает Autosport, такой ранний старт сезона позволит провести следующие два этапа, в Бахрейне и Китае, с двухнедельным интервалом. В Китае состоится 1000-й Гран-при в истории Формулы-1.

При этом в случае включения в календарь гонки в Майами сезон 2019 года может завершиться 1 декабря.