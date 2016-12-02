21:45 | ФОРМУЛА-1

Усэйн Болт: "Я не понимаю Росберга"

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Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт признался, что не понимает решения Нико Росберга закончить карьеру после завоевания чемпионского титула в "Формуле-1". Ямайский спринтер предполагает, что 31-летний немец посчитал свою миссию в автогонках выполненной.

– Я не понимаю его решения, – цитирует AFP Болта. – У всего есть свои причины. Но за него я судить не могу. Предполагаю, что Росберг почувствовал, что получил все, чего хотел. Когда достигаешь конечной цели, нет оснований продолжать двигаться дальше. Если вы получаете желаемое, то просто идете к другой цели.

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