Управление "Форс Индией" перешло к Лоуренсу Строллу

Операционный директор "Форс Индии" Отмар Сафнауэр подтвердил, что руководство команды одобрило ее продажу канадскому миллиардеру Лоуренсу Строллу, который взял ее под управление из-за финансовых проблем предыдущих владельцев. Таким образом, "Форс Индия" выполнит все свои экономические обязательства, и никто из 405 сотрудников команды не будет уволен.

– В результате сделки мы обеспечили присутствие "Форс Индии" в "Формуле-1" в дальнейшем, – цитирует F1i Сафнауэра. – Это позволит нам развивать свой потенциал. Я очень рад, что мы поддерживаемся инвесторами, которые в нас верят и знают о потенциале команды. Хочу поблагодарить и бывших владельцев за поддержку.