"Уильямс" предложил Массе 6 миллионов евро за возвращение

"Уильямс" надеется вернуть бразильца Фелипе Массу в "Формулу-1", сообщает f1i.com. Команда предлагает бывшему пилоту 6 миллионов евро за выступление в следующем сезоне. Масса должен заменить Валттери Боттаса, который, скорее всего, перейдет в "Мерседес".

35-летний Масса ушел из "Формулы-1" в сентябре и мог вернуться на освободившееся место в "Мерседесе". Однако "Уильямс" нужен опытный пилот, который будет помогать 18-летнему дебютанту чемпионата Лэнсу Строллу.

Ожидается, что Масса даст ответ на предложение только после Нового года. Отметим, что "Мерседес" назовет имя нового пилота 3 января.