16:39 | ФОРМУЛА-1

"Уильямс" предложил Массе 6 миллионов евро за возвращение

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"Уильямс" надеется вернуть бразильца Фелипе Массу в "Формулу-1", сообщает f1i.com. Команда предлагает бывшему пилоту 6 миллионов евро за выступление в следующем сезоне. Масса должен заменить Валттери Боттаса, который, скорее всего, перейдет в "Мерседес".

35-летний Масса ушел из "Формулы-1" в сентябре и мог вернуться на освободившееся место в "Мерседесе". Однако "Уильямс" нужен опытный пилот, который будет помогать 18-летнему дебютанту чемпионата Лэнсу Строллу.

Ожидается, что Масса даст ответ на предложение только после Нового года. Отметим, что "Мерседес" назовет имя нового пилота 3 января.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Союз Аполлонович

Я что то не понимаю, пилотов, кроме Массы, вообще больше нет?

18:03

Джерри. Без Тома.

Кстати, а почему он ушёл в сентябре? В октябре и ноябре его тень, что ли, ездила?

17:48

NicolasHomme

6 лямов ... бежать, подписывать, волосы назад :)

17:25

Джерри. Без Тома.

Можно будет ещё разок устроить "последнее ГП Бразилии" и со всеми пообниматься.

17:17

Джерри. Без Тома.

Что и требовалось доказать. Никому не нужен Верляйн.

17:16

zyzx

А зачем? Если он по жизни лузер.

17:02

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