"Уильямс" предложил Массе 6 миллионов евро за возвращение

"Уильямс" надеется вернуть бразильца Фелипе Массу в "Формулу-1", сообщает f1i.com. Команда предлагает бывшему пилоту 6 миллионов евро за выступление в следующем сезоне. Масса должен заменить Валттери Боттаса, который, скорее всего, перейдет в "Мерседес".
35-летний Масса ушел из "Формулы-1" в сентябре и мог вернуться на освободившееся место в "Мерседесе". Однако "Уильямс" нужен опытный пилот, который будет помогать 18-летнему дебютанту чемпионата Лэнсу Строллу.
Ожидается, что Масса даст ответ на предложение только после Нового года. Отметим, что "Мерседес" назовет имя нового пилота 3 января.
Союз Аполлонович
Я что то не понимаю, пилотов, кроме Массы, вообще больше нет?
18:03
Джерри. Без Тома.
Кстати, а почему он ушёл в сентябре? В октябре и ноябре его тень, что ли, ездила?
17:48
NicolasHomme
6 лямов ... бежать, подписывать, волосы назад :)
17:25
Джерри. Без Тома.
Можно будет ещё разок устроить "последнее ГП Бразилии" и со всеми пообниматься.
17:17
Джерри. Без Тома.
Что и требовалось доказать. Никому не нужен Верляйн.
17:16
zyzx
А зачем? Если он по жизни лузер.
17:02