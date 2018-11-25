"Уильямс" похвалил Сироткина перед его последним "Гран-при"

"Уильямс" в своем Твиттере перед гонкой "Гран-при Абу-Даби" опубликовал сообщение, посвященное российскому пилоту команды Сергею Сироткину. Россиянин покинет "Уильямс" после окончания нынешнего сезона, эта гонка для него последняя.
– В тяжелый год этот человек выносил все с достоинством и мастерством, – написал "Уильямс". – Сделаем это еще раз.
В следующем сезоне за "Уильямс" будут выступать Роберт Кубица и Джордж Расселл. Сироткин набрал в 20 гонках одно очко.
In a challenging year, this man has handled everything with dignity and class. Let's go do this one more time #RaceDay 💪#AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/3Yzqc00zlp– WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 25 ноября 2018 г.
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