"Уильямс" похвалил Сироткина перед его последним "Гран-при"

"Уильямс" в своем Твиттере перед гонкой "Гран-при Абу-Даби" опубликовал сообщение, посвященное российскому пилоту команды Сергею Сироткину. Россиянин покинет "Уильямс" после окончания нынешнего сезона, эта гонка для него последняя.

– В тяжелый год этот человек выносил все с достоинством и мастерством, – написал "Уильямс". – Сделаем это еще раз.

В следующем сезоне за "Уильямс" будут выступать Роберт Кубица и Джордж Расселл. Сироткин набрал в 20 гонках одно очко.