"Уильямс" опротестует решение стюардов "Гран-при Азербайджана" оштрафовать Сироткина

Команда "Формулы-1" "Уильямс" направила в Международную автомобильную федерацию (ФИА) протесты на решения стюардов "Гран-при Азербайджана", сообщает Твиттер F1Writers. Британская конюшня пытается добиться пересмотра инцидентов, произошедших на первом круге гонки в Баку.
В первом случае речь идет о происшествии с участием машины "Уильямс" под управлением Сергея Сироткина, а также Фернандо Алонсо из "Макларена" и Нико Хюлькенберга, представляющего "Рено". Команда российского гонщика просит обратить внимание ФИА на то, как именно испанец возвращался в боксы.
Второй эпизод касается аварии с участием Сироткина и пилота "Форс Индии" Серхио Переса. Россиянин был признан виновным, а также был наказан тремя штрафными местами на старте "Гран-при Испании" и двумя штрафными очками.
Британцы рассчитывают добиться пересмотра обвинительного вердикта, опираясь на непоследовательность решений стюардов – те не стали наказывать Эстебана Окона и Кими Райкконена за контакт.
- Форс Индия
- Макларен (команда)
- Фернандо Алонсо
- Кими Райкконен
- Формула-1
- Уильямс (команда)
- Нико Хюлькенберг
- Серхио Перес
- Сергей Сироткин
- Рено (Формула-1)
- Эстебан Окон