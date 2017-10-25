"Уильямс" может подписать Верляйна

Технический директор "Уильямса" Пэдди Лоу не исключил, что команда подпишет гонщика "Заубера" Паскаля Верляйна. 23-летний немец входит в программу развития молодых пилотов "Мерседеса" и знаком с ранее работавшим в немецкой команде Лоу.

– Нам не нужно тестировать Верляйна на наших машинах, потому что мы знаем его качества, – цитирует F1i Лоу. – Мы хотим сформировать состав пилотов, который будет конкурентоспособен, поэтому не можем пройти мимо Паскаля. У нас есть некоторые ограничения по возрасту, которые накладывает наш титульный спонсор. Но я уверен, что он может понять, насколько важно иметь просто наилучший состав для обеспечения результата.