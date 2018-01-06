"Уильямс" к середине января объявит о контракте с Сироткиным?

"Уильямс" близок к подписанию контракта с россиянином Сергеем Сироткиным, сообщает ВВС. По данным источника, команда завершает оформление сделки с 22-летним гонщиком, которого предпочла Роберту Кубице после анализа результатов тестов 2017 года. Кроме того, Сироткин имеет в два раза больший спонсорский бюджет, чем поляк. Официально о контракте с россиянином должно быть объявлено к середине января.

Отметим, что в случае подписания Сироткина состав "Уильямса" будет наименее опытным в пелотоне. Напарником россиянина станет 19-летний канадец Лэнс Стролл, который в прошлом году дебютировал в "Формуле-1".