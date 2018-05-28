"Уильямс" и "Порше" могут начать сотрудничество в 2021 году

Компания "Порше" может вернуться в "Формулу-1" в 2021 году как поставщик силовых установок, о возможности сотрудничества с немецкой фирмой намекнула заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс. Ранее компании сотрудничались в рамках технического подразделения "Уильямса" Hybrid Power.

- Мы надеемся, что если будет принят новый технический регламент на силовые установки, это привлечет в "Формулу-1" новых производителей, усилит конкуренцию и позволит чемпионату устойчиво развиваться, - цитирует Sky Sports Уильямс. - Будет здорово, если в результате мы подпишем контракт с производителем силовых установок и получим статус заводской команды. Сейчас же "Мерседес" поставляет команде силовые установки, и мы очень довольны этим сотрудничеством.

Отметим, что последний раз "Порше" была представлена в серии в 1991 году, когда двигатели компании поставлялись команде Footwork.