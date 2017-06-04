"Уильямс" хочет организовать мероприятия для болельщиков вне гоночных уик-эндов

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс отметила, что в "Формуле-1" было бы неплохо проводить больше мероприятий для фанатов не во время гоночных уик-эндов. Она сделала такое заявление после масштабного празднования 40-летия команды, которое прошло в Сильверстоуне и собрало 50 тысяч болельщиков команды.

– Когда я вышла на пит-лейн прогуляться, болельщики подходили ко мне и говорили, как все замечательно, – цитирует F1i Уильямс. – Они сказали, что за эти два часа узнали больше, чем за последние 20 лет. И ведь это легко сделать. Не нужно тратить много сил, а людям приятно. Это подсказка. Нет причин, по которым это нельзя было бы сделать в "Формуле-1". Честно, мы были удивлены тем, сколько людей к нам пришли.