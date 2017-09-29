Убытки "Макларена" в 2016 году составили 3,2 миллиона фунтов

"Макларен" представил финансовый отчет за 2016 год. После уплаты налогов команда понесла убытки в размере 3,2 миллиона фунтов. Причиной стали низкие спортивные результаты. В 2015 году прибыль "Макларена" составила 5,2 миллиона фунтов. За 2016 год команда получила почти в два раза меньше призовых, чем годом ранее - 16,5 миллиона.

Кроме того, "Макларен" потратил достаточно многоденег на подготовку болида к изменению правил.

В 2016 году пилоты "Макларена" Фернандо Алонсо и Дженсон Баттон заняли 10-е и 16-е место соответственно. В Кубке конструкторов команда стала шестой.