13:38 | ФОРМУЛА-1

Уайтинг считает, что Ферстаппен проявил неспортивное поведение в Бельгии

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Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг провел встречу с пилотом "Ред Булла" Максом Ферстаппеном. Как сообщает F1i, на встрече обсуждалось поведение голландца во время гонки "Гран-при Бельгии", после которой Ферстаппен подвергся критике из-за агрессивной борьбы с пилотами "Феррари". Уайтинг признал, что голландец проявил неспортивное поведение в эпизоде, когда на прямой перекрыл траекторию Кими Райкконену на скорости около 320 км/ч. По его мнению, стюарды должны были вынести соответствующее решение. В то же время он не упомянул эпизод в первом повороте, где произошел контакт Ферстаппена с "Феррари".

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