21:21 | ФОРМУЛА-1

Уайтинг принял извинения Феттеля

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Гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг отметил, что принял извинения пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Напомним, немец нецензурно выругался в адрес Уайтинга во время гонки "Гран-при Мексики", после чего принес свои извинения.

– Он нашел меня, чтобы извиниться, – цитирует Daily Mail Уайтинга. – Феттель очень хотел меня увидеть сразу после гонки, чтобы лично принести извинения. Поскольку он это сделал, для меня эта история в прошлом. Я перевернул страницу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

штрафанул 10 сек и норм)

21:36

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