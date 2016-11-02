Уайтинг принял извинения Феттеля

Гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг отметил, что принял извинения пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Напомним, немец нецензурно выругался в адрес Уайтинга во время гонки "Гран-при Мексики", после чего принес свои извинения.

– Он нашел меня, чтобы извиниться, – цитирует Daily Mail Уайтинга. – Феттель очень хотел меня увидеть сразу после гонки, чтобы лично принести извинения. Поскольку он это сделал, для меня эта история в прошлом. Я перевернул страницу.