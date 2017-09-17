У "Феррари" впервые за 67 лет два гонщика сошли на первом круге

"Гран-при Сингапура"-2017 стало первой гонкой, во время которой сразу два гонщика "Феррари" сошли на первом круге. За 67 лет ни с кем из 108 гонщиков команды этого не случалось. В историю вошли Себастьян Феттель и Кими Райкконен, ставшие участниками столкновения с Максом Ферстаппеном на "Ред Булле".

Предыдущий антирекорд по скорости схода "Феррари" установила в 1981 году - во время "Гран-при Голландии" Жиль Вильнев сошел на первом круге, а Дидье Пирони - на четвертом.