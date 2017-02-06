У "БМВ" нет планов по возвращению в "Формулу-1"

Компания "БМВ" опровергла слухи о том, что может вернуться в "Формулу-1". Ранее в немецких СМИ появилась информация, что концерн намерен начать сотрудничество с "Маклареном", если он откажется от услуг "Хонды".

– Когда мы решили покинуть "Формулу-1" в 2009 году, это было долгосрочное стратегическое решение, – приводит Autosport заявление "БМВ". – Мы хотели использовать "Формулу-1" в качестве площадки для тестирования технологических наработок, и это было сделано. Компания следит за развитием автоспорта, но сейчас нет никаких планов по поводу возвращения в "Формулу-1".