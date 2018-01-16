Третий русский в "Формуле 1"! "Уильямс" объявил о подписании Сироткина

Российский гонщик Сергей Сироткин будет пилотом "Уильямс" в следующем сезоне, сообщает пресс-служба команды. Контракт с 22-летним россиянином рассчитан на один год.
Напомним, что Сироткин в 2014 году являлся тест-пилотом команды "Заубер", а с 2016 года выполнял роль резервного пилота команды "Рено".
WILLIAMS MARTINI RACING Confirms @Sirotkin_Sergey to Join Lance Stroll in 2018. Full story 👉 https://t.co/lKZAycwIqJ #WeAreRacing pic.twitter.com/QNgLhxeA1n– WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 16 января 2018 г.
Сергей Сироткин: "Сказать, что я счастлив присоединиться к "Уильямс" будет преуменьшением"
Паснаход
NicolasHomme, теннис не провальный, волейбол успешный, Virtus Pro по DOTA 2 мне интересно.
18:21
NicolasHomme
Паснаход Пора возвращать Формулу-1 в список сверху сайта. Убрав оттуда биатлон, например. ===== Олимпиаду можно смело убирать, теннис, волейбол, киберспорт ?!? :)
16:40
Паснаход
Пора возвращать Формулу-1 в список сверху сайта. Убрав оттуда биатлон, например.
16:10
Alex.S
Думал, Стогниенко справа.)
15:26
maximus
Петров - 1 подиум, Квят - 2 подиума, Сироткин - 3?
15:25
Helicopter
И это радует!
15:23
Рюрик 09
Главное чтобы не повторил судьбу первых двух. Особенно, не к ночи будь помянут, Квята.
15:16
Bache Gabrielsen
Ну, реально счастья полные штаны :)
15:11
george64
Ну наконец-то!!! Значит, я опять зомбо-руссо-туристо-патриото? Урррраааааааааааааааа!!!!!!! ...Ой, за мучномозглого просто страшно становится. Как бы не упился с горя. В усмерть! А то сайт веселить будет некому. ))
14:56
Союз Аполлонович
Удачи, Серега!
14:46
Xen1um
Отлично.
14:26