Третий русский в "Формуле 1"! "Уильямс" объявил о подписании Сироткина

Российский гонщик Сергей Сироткин будет пилотом "Уильямс" в следующем сезоне, сообщает пресс-служба команды. Контракт с 22-летним россиянином рассчитан на один год.

Напомним, что Сироткин в 2014 году являлся тест-пилотом команды "Заубер", а с 2016 года выполнял роль резервного пилота команды "Рено".