14:17 | Формула-1

Третий русский в "Формуле 1"! "Уильямс" объявил о подписании Сироткина

Сергей СИРОТКИН. Фото AFP
Сергей СИРОТКИН. Фото AFP
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Российский гонщик Сергей Сироткин будет пилотом "Уильямс" в следующем сезоне, сообщает пресс-служба команды. Контракт с 22-летним россиянином рассчитан на один год.

Напомним, что Сироткин в 2014 году являлся тест-пилотом команды "Заубер", а с 2016 года выполнял роль резервного пилота команды "Рено".

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Паснаход

NicolasHomme, теннис не провальный, волейбол успешный, Virtus Pro по DOTA 2 мне интересно.

18:21

NicolasHomme

Паснаход Пора возвращать Формулу-1 в список сверху сайта. Убрав оттуда биатлон, например. ===== Олимпиаду можно смело убирать, теннис, волейбол, киберспорт ?!? :)

16:40

Паснаход

Пора возвращать Формулу-1 в список сверху сайта. Убрав оттуда биатлон, например.

16:10

Alex.S

Думал, Стогниенко справа.)

15:26

maximus

Петров - 1 подиум, Квят - 2 подиума, Сироткин - 3?

15:25

Helicopter

И это радует!

15:23

Рюрик 09

Главное чтобы не повторил судьбу первых двух. Особенно, не к ночи будь помянут, Квята.

15:16

Bache Gabrielsen

Ну, реально счастья полные штаны :)

15:11

george64

Ну наконец-то!!! Значит, я опять зомбо-руссо-туристо-патриото? Урррраааааааааааааааа!!!!!!! ...Ой, за мучномозглого просто страшно становится. Как бы не упился с горя. В усмерть! А то сайт веселить будет некому. ))

14:56

Союз Аполлонович

Удачи, Серега!

14:46

Xen1um

Отлично.

14:26