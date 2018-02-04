Трехкратный чемпион мира верит в возвращение грид-герлз

Одна из грид-герлз на этапе "Формулы-1" в Сочи в 2017 году. Фото AFP

Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт считает, что грид-герлз еще вернутся на трассы "Формулы-1". По его словам, современные модели, представляющие гонщиков перед стартом и участвующие в церемонии награждения, выглядят прилично.

– Современные д евушки выглядят не слишком провокационно, – приводит Daily Record слова Стюарта. – Они прилично одеты – не в бикини или что-то в этом роде. Думаю, "Формула-1" перестраховалась из-за последних сексуальных скандалов по всему миру. Но считаю, что наступит момент, когда кто-то скажет: "А почему бы не выпустить на стартовую решетку 10 мужчин и 10 женщин – пусть они выполняют ту же самую работу вместе".

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