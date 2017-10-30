Тото Вольфф: "Я ненавидел каждую минуту гонки в Мексике"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф признался, что очень нервничал по ходу гонки "Гран-при Мексики". Из-за прокола шины на старте Льюис Хэмилтон откатился на последнее место, но смог финишировать девятым, завоевав чемпионский титул.

– Я ненавидел каждую минуту этой гонки, – цитирует Sky Sports Вольффа. – Начало было ужасным для нас, и все тянулось. Стартовый инцидент испортил все настроение. Я поставил себя на место Льюиса. Ты едешь последним, знаешь, что Феттель впереди тебя и может набрать очки. Но мы объяснили ему ситуацию. Люди говорили, что все решено еще до гонки. Но пока не финишируешь, нельзя говорить о завершении. Я почувствовал облегчение, когда Хэмилтон пересек финишную черту.