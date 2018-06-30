Тото Вольфф: "Весь первый ряд в квалификации – фантастический результат"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф заявил, что два первых места в квалификации "Гран-при Австрии" удалось завоевать благодаря обновлением машины. Сегодня пилоты команды Вальттери Боттас и Льюис Хэмилтон показали два самых лучших времен, оставив позади и "Феррари" (3 и 4 места на стартовой решетке) и "Ред Булл (5 и 7).

- Завоевать весь первый ряд в Шпильберге – фантастический результат, притом Вальттери всего на пару сотых опередил Льюиса! – цитирует пресс-служба "Мерседеса" Вольффа. - В предыдущие несколько недель мы активно работали над машиной, и после дебюта новой силовой установки во Франции всего неделю назад впечатляюще наблюдать здесь столь масштабное обновление аэродинамики – и все это по ходу крайне напряженного отрезка из трех гонок подряд! Усилия были не напрасными, машина едет здорово и отлично слушается руля. Для уверенного выступления в гонке нам крайне важно хорошо сработать на старте. Но обо всем мы подумаем вечером, а сейчас позволим себе немного насладиться отличным результатом – как-никак, у нас лучшие стартовые позиции в преддверии трудной гонки!

Гонка "Гран-при Австрии" пройдет 1 июля и начнется в 16.10 по московскому времени.