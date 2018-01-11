Тото Вольфф: "Верляйн заслужил место в "Формуле-1"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что Паскаль Верляйн заслуживал места в "Формуле-1" на 2018 год. Немец выступал за "Заубер" в прошлом году, но на предстоящий сезон ему места не нашлось.

– Паскаль заслуживает места в "Формуле-1", – цитирует Motorsport Вольффа. – Это один из самых быстрых среди молодых пилотов. Он показывает выдающиеся результаты и остается членом семьи "Мерседеса".