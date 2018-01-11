Тото Вольфф: "Верляйн заслужил место в "Формуле-1"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что Паскаль Верляйн заслуживал места в "Формуле-1" на 2018 год. Немец выступал за "Заубер" в прошлом году, но на предстоящий сезон ему места не нашлось.
– Паскаль заслуживает места в "Формуле-1", – цитирует Motorsport Вольффа. – Это один из самых быстрых среди молодых пилотов. Он показывает выдающиеся результаты и остается членом семьи "Мерседеса".
zamzam85
Так выкинь это позорное дно в виде Боттаса
17:20
staerswimmer23
Ты что Редмак, какой Веттель, какой Хэм? Там Максик 10-кратным подряд готовиться стать!
16:49
RedMack2
Джерри. Без Тома. Ну и бери его себе, вместо Хэма, в чём проблема-то?_______________________Ты так хочешь, чтоб Веттель пятикратным стал? Ты вроде-бы его не особо любила за то, что он об Вебера ноги вытирал? Или как?
15:38
Джерри. Без Тома.
Ну и бери его себе, вместо Хэма, в чём проблема-то?
11:46
Kimi_
Но у нас пилот все же Ботас...но Верляйн заслуживает да.....но все же у нас Вельтери.......балаболы
10:29