Тото Вольфф: "В списке "Мерседеса" всего три имени"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что список претендентов на место Нико Росберга уже четко очерчен. Иностранная пресса утверждает, что выбор падет на пилота молодежной программы команды Паскаля Верляйна.

– Сейчас в нашем списке всего три имени, – цитирует Blick Вольффа. – Если бы Нико сообщил нам о своем уходе раньше, было бы легче. Но мы должны принять мужественное решение. Мы не хотим тревожить чьи-то контрактные обязательства. В этом плане 2018 год выглядит проще. Есть много пилотов, которые не связаны контрактами на такой срок. В отличие от следующего года.