10:54 | ФОРМУЛА-1

Тото Вольфф: "В списке "Мерседеса" всего три имени"

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Глава "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что список претендентов на место Нико Росберга уже четко очерчен. Иностранная пресса утверждает, что выбор падет на пилота молодежной программы команды Паскаля Верляйна.

– Сейчас в нашем списке всего три имени, – цитирует Blick Вольффа. – Если бы Нико сообщил нам о своем уходе раньше, было бы легче. Но мы должны принять мужественное решение. Мы не хотим тревожить чьи-то контрактные обязательства. В этом плане 2018 год выглядит проще. Есть много пилотов, которые не связаны контрактами на такой срок. В отличие от следующего года.

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nyrk

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