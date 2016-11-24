Тото Вольфф: "В следующем году нагрузки на пилотов вырастут"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что в следующем году пилотам придется переносить более сложные нагрузки в связи с ростом скорости болидов. Из-за изменений технического регламента темп прохождения кругов значительно вырастет.

– Я уже видел данные, и они впечатляют, – цитирует Le Figaro Вольффа. – Не могу сказать точно, какой будет выигрыш на круге, но мы можем говорить о секундах. В поворотах будет впечатляющая высокая скорость, что даст сильные нагрузки на пилотов. Перегрузка вырастет. Уверен, что на подиуме после гонок мы увидим по-настоящему уставших пилотов. Хотя, конечно, по телевизору эту перегрузку не передать. К тому же из-за роста скорости воздушный мешок за машинами будет более нестабильным.