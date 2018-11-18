Тото Вольфф: "В следующем году Боттас составит конкуренцию Хэмилтону"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что Валттери Боттас в следующем сезоне сможет стать конкурентом для Льюиса Хэмилтона.

- Сезон-2018 сложился для Валттери гораздо тяжелее, чем для Льюиса. До гонки в Баку у него были хорошие шансы в чемпионате, но после схода и потери 25 очков все пошло наперекосяк. Тем не менее он сохранил свое достоинство и внес значимый вклад в победу команды в чемпионате. Он продолжал демонстрировать, что способен бороться за победу, – цитирует Вольфа F1i. – Это тяжело, когда у тебя нет шансов на титул и нужно поддерживать напарника по команде, - цитирует Вольффа Autosport. - Но Боттас хорошо справился. В следующем году он вернется со свежими силами и составит конкуренцию как Льюису, так и всем остальным пилотам.

В 2018 году Льюис Хэмилтон вновь завоевал чемпионский титул.

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