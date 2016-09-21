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Тото Вольфф: "В Сингапуре я увидел лучшую версию Росберга"

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Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф восхищен выступлением пилота команды Нико Росберга во время "Гра-при Сингапура". Немец выиграл минувшую гонку, опередив в личном зачете своего партнера Льюиса Хэмилтона.

– Я знаком с Нико с 2013 года, и в Сингапуре я видел лучшую версию Росберга, – цитирует crash.net Вольффа. – В течение всех трех лет наши пилоты ведут упорную борьбу в том числе и друг с другом. Казалось, что недавно Льюис вновь обрел себя, но мы вновь увидели невероятный пилотаж в исполнении Нико. Посмотрим, кто будет доминировать в Малайзии.

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