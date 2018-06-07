Тото Вольфф: "В последнее время Хэмилтон и "Мерседес" весьма неплохо смотрелись в Канаде"

Руководитель команды "Мерседес" Тото Вольфф сказал, что надеется на удачное выступление Льюиса Хэмилтона на Гран-при Канады.

- В Монреале почти всегда получаются плотные гонки, – цитирует руководителя команды Autosport. – На этой трассе можно обгонять, скорости там огромные, и гонщики едут на пределе. Бетонные стены, находящиеся поблизости, не прощают ошибок, и пилотам нужна полная уверенность в машине, чтобы выжать из нее все в квалификации, ведь разрывы на довольно короткой трассе обычно небольшие. В последние годы "Мерседес" и Льюис Хэмилтон смотрелись в Канаде весьма неплохо. Но то, как складывается нынешний чемпионат, не дает нам никаких гарантий легкой гонки на этот раз. Если мы собираемся выигрывать, то должны разобраться с обоими составами шин, в том числе с Hypersoft.

Гран-при Канады пройдет с 8 по 10 июня.