Тото Вольфф: "В Монако фаворитами будут "Ред Булл" и "Феррари"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф признался, что на "Гран-при Монако" фаворитами будут "Ред Булл" и "Феррари", а не его команда. Очередной этап пройдет с 24 по 27 мая.

- Мы отправляемся на этот этап не в качестве фаворитов – ими будут "Ред Булл" и "Феррари", - цитирует официальный сайт "Мерседеса" Вольффа. - Машины "Ред Булла" сильны в медленных поворотах и на трассах, где скорость на прямых не столь важна, а "Феррари" доминировала там в прошлом году. Наша задача состоит в том, чтобы гладко отработать на тренировках, использовать все, что мы узнали на последних гонках и максимально использовать потенциал машины, независимо от того, каким он окажется.

После пяти этапов "Мерседес" лидирует в Кубке конструкторов со 153 очками. Следом идут "Феррари" (126) и "Ред Булл" *80).