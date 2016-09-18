Тото Вольфф: "В "Мерседесе" с трудом сохранили штаны сухими"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф рассказал о нервозной обстановке внутри команды по ходу "Гран-при Сингапура". В концовке гонки пилот немецкого коллектива Нико Росберг сумел отстоять первое место в борьбе с представителем "Ред Булла" Даниэлем Риккьярдо, а Льюис Хэмилтон сумел удержать третье место в сражении с гонщиком "Феррари" Кими Райкконеном.

– Мы с трудом сохранили штаны сухими в конце гонки, – цитирует Autosport Вольффа. – Было очень жарко, но в "Формуле-1" так и должно быть. Четыре великолепных машины на разных стратегиях... Я отдаю должное "Ред Буллу". Они приняли отличное решение, позвав Даниэля в боксы. Но мы не могли позволить себе провести пит-стоп для Нико. Риккьярдо демонстрировал отличный темп, и концовка "Гран-при" получилась захватывающей".

Росберг был великолепен на протяжении всего уик-энда. Оба наших пилота испытывали проблемы с тормозами, поэтому мы действовали консервативно по ходу гонки. Нико все держал под своим контролем.

Уик-энд начался для Хэмилтона неудачно, ведь он не сумел набрать нужное количество кругов. Более того, он не имел возможности перепроверить свои настройки: он не был доволен ими, а машина вела себя не очень хорошо. Льюис провел неплохой старт, но затем температура в тормозных дисках повысилась, из-за чего мы попросили его контролировать тормоза. Просто неудачный уик-энд для Хэмилтона.

Оба наших гонщика близки по скорости. Все может решить один неудачный уик-энд: у одного из пилотов сразу же может появиться преимущество. Все решится в конце сезона.