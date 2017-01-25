Тото Вольфф: "В "Формуле-1" начинается новая эпоха"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что уход Берни Экклстоуна с поста генерального промоутера "Формулы-1" означает новую эру в этом виде спорта. Новым руководителем стал Чейз Кэри.

– Эти заявления знаменуют конец старой эпохи и начало новой, – цитирует DPA Вольффа. – Чейз Кэри, Росс Браун и Шон Братчес имеют свое видение этого спорта. Это хорошие новости для всех нас. Думаю, у них собирается очень хорошая команда. Чейз окружает себя компетентными людьми, потому что ему самому не хватает опыта.