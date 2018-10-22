Тото Вольфф: "Уильямс" сам решит, подписывать ли Окона. Это от нас не зависит"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что "Уильямс" должен сам принять решение, подписывать ли Эстебана Окона на следующий год. Француз входит в программу развития "Мерседеса" и рассматривается "Уильямсом" как замена Сергею Сироткину.

– Решение зависит не от нас, а от "Уильямса", – цитирует Speed Week Вольффа. – Пусть они решат, какой гонщик для них лучше. Насколько я знаю, на место в этой команде еще претендует Кубица и несколько других пилотов. Все они заслуживают шанса, поэтому пусть "Уильямс" решает. Мы готовы ко всему, у нас есть план Б для Эстебана. Могу заверить, что в 2020 году он будет за рулем хорошей машины, потому что многие команды выразили к нему интерес.