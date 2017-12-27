Тото Вольфф: "У Окона есть черты будущего чемпиона"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф видит в Эстебане Оконе большой потенциал. 21-летний француз в составе "Форс Индии" в 2017 году в 18 гонках из 20 набирал очки.

– Мне нравится в Эстебане его последовательность, способность не допускать ошибок, – цитирует Auto Hebdo Вольффа. – Это отличные качества для пилота. Также он очень быстр. Окон на правильном пути, его прогресс соответствует нашим ожиданиям. У него есть все черты, которые нужны гонщику. Он жесткий соперник, хладнокровный, но при этом очень открытый и общительный. Он знает, как объединить команду вокруг себя. Будущие чемпионы мира должны этим обладать. Это монстры за рулем, которые уважают работу команды.