Тото Вольфф: "У Мика Шумахера большое будущее в "Формуле-1"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что у сына Михаэля Шумахера Мика большое будущее в гонках. Мик Шумахер выиграл в нынешнем сезоне чемпионат в "Формуле-3".

– Мик, несомненно, очень многообещающий пилот, – цитирует F1i Вольффа. – Он выиграл чемпионат в "Формуле-3" с двигателем "Мерседеса", хотя не является частью нашей юниорской программы. Важно дать ему время для развития, учитывая невероятное наследие, которое давит на его молодые плечи – его отец был величайшим гонщиком всех времен.

Мик выиграл титул, и это очень важно. Теперь он попробует себя в "Формуле-2". Ему будет очень сложно, потому что там более опытные конкуренты. Я же не сомневаюсь, что у него большое будущее и в "Формуле-1". Может, с нами, а может и нет.