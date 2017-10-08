Тото Вольфф: "У "Феррари" очень быстрая машина, но надежности не хватает"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф остался доволен гонкой "Гран-при Японии". Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, а его главный конкурент Себастьян Феттель из "Феррари" не финишировал.

– В этом году у "Феррари" очень быстрая машина, – цитирует F1i Вольффа. – В этом плане все здорово, но надежности очень не хватило. К сожалению, таков автоспорт. Один-два схода могут повлиять на весь чемпионат, на весь сезон. Когда мы узнали, что Феттель сошел, Льюису оставалось довести дело до победы. Но "Ред Булл" оказал достойное сопротивление. В конце сезона "Ред Булл" навяжет борьбу.