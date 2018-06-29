Тото Вольфф: "Трасса в Австрии всегда подходила нашим машинам, но сейчас все топ-команды добились прогресса"

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф рассказал, какие новинки привезла команда на "Гран-при Австрии", а также чего ожидать от воскресной гонки. "Гран-при Австрии" проходит с 29 июня по 1 июля.

- У нас "Гран-при Австрии" называют "гонкой Тото". Этот этап очень популярен не только в "Мерседесе", но и у остальных команд, - цитирует Speedweek Вольффа. - Трасса в Австрии всегда подходила нашим машинам, но сейчас все топ-команды добились прогресса. Нас ждет плотная борьба, хотя доработанная к "Гран-при Франции" силовая установка помогла нам решить проблемы, возникшие в Канаде. Кроме того, сюда мы привезли новый аэродинамический обвес, с которым работали два месяца. Я считаю, что в плане мощности мотора мы не уступаем "Феррари", но у итальянской команды есть преимущество в некоторых фазах ускорения. Моторы "Рено" уступают нам совсем немного, а в "Хонде" сократили отставание в плане производительности двигателя, но пока не добились необходимой стабильности в его работе.

После восьми этапов "Мерседес" занимает первое место в Кубке конструкторов с 237 очками. Идущая следом команда "Феррари" набрала 214 очков.