Тото Вольфф: "Темп "Феррари" удивил"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф признался, что его удивил высокий темп "Феррари" в гонке "Гран-при Бельгии". Машинам итальянской команды удавалось держаться в ритме "Мерседеса", который обычно успешнее на скоростных трассах типа Спа.

– Темп "Феррари" сегодня удивил, – цитирует F1i Вольффа. – "Феррари" много работала, видно, что обновление очень хорошо подошло их машине. Трасса в Спа не должна была устраивать "Феррари", но она оказалась ближе к нам, чем мы думали. Нам нужно совершенствовать свою машину до конца сезона.