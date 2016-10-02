Тото Вольфф: "Штраф Росберга - это нонсенс"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает нелепым штраф в десять секунд, который получил Нико Росберг в гонке "Гран-при Малайзии". Немец пострадал в результате столкновения в первом повороте, но сумел прорваться на третье место. По пути во время обгона Кими Райкконена он допустил контакт с машиной финна, за что был наказан, но на позиции это не сказалось, поскольку он опередил Райкконена на трассе на 13 секунд.

– Росберг блестяще прорвался в первую тройку, не сделал ошибок, так что сказать ничего негативного нельзя, – цитирует Motorsport Вольффа. – А штраф – это просто нонсенс. Мне даже не хочется об этом говорить. Это несправедливое наказание все равно не имеет значения, потому что Нико остался третьим.