Тото Вольфф: "Сейчас все в руках Росберга"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф оптимистично смотрит на шансы Нико Росберга выиграть чемпионат. За две гонки до конца сезона немец опережает Льюиса Хэмилтона на 19 очков.

– Нынешнее положение на руку Росбергу, – цитирует Motorsport Вольффа. – Все закончат говорить о том, что ему для чемпионства достаточно финишировать везде вторым. Теперь ему хватит одной победы в Бразилии. Все в его руках. Победит в Бразилии – победит в чемпионате. Это проще, это избавит его от давления в Абу-Даби. В Мексике Росберг был под давлением со стороны Ферстаппена, но мы уже не раз видели, как он здорово справляется с неприятностями.