Тото Вольфф: "Росберг своим решением застал врасплох всех"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф признался, что не ожидал ухода Нико Росберга из "Формулы-1". 31-летний немец, ставший в этом году чемпионом мира, объявил о решении покинуть автоспорт.

– Он застал врасплох меня и всех руководителей "Мерседеса", – цитирует Motorsport Вольффа. – Мы все удивлены. Даже представить себе не могли такого. При этом я восхищен Росбергом. Он знает, что делает. Все решения принимаются им обдуманно и строго. Если он так сказал, значит, так и будет. С понедельника начнем искать ему замену. Это будет непростой процесс. Вместе все обсудим и примем решение.