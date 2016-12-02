17:13 | ФОРМУЛА-1

Тото Вольфф: "Росберг своим решением застал врасплох всех"

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Глава "Мерседеса" Тото Вольфф признался, что не ожидал ухода Нико Росберга из "Формулы-1". 31-летний немец, ставший в этом году чемпионом мира, объявил о решении покинуть автоспорт.

– Он застал врасплох меня и всех руководителей "Мерседеса", – цитирует Motorsport Вольффа. – Мы все удивлены. Даже представить себе не могли такого. При этом я восхищен Росбергом. Он знает, что делает. Все решения принимаются им обдуманно и строго. Если он так сказал, значит, так и будет. С понедельника начнем искать ему замену. Это будет непростой процесс. Вместе все обсудим и примем решение.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Qwertygv1

Заветное местечко в Мерседесе появилось, причем никто такого даже предположить не мог)

17:24

karlikf1

А чё искать, у них же Верляйн есть.

17:20

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